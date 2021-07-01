В Куйбышевском районе починят дороги после строительства крупной развязки

В Куйбышевском районе приведут в порядок дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары починят дороги после того, как закончат работы по строительству крупной транспортной развязки в районе Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, а также улиц Уральской и Утевской. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Сейчас на этом участке строят развязку, чтобы повысить транспортную доступность Новокуйбышевска, откуда жители ездят в Самару на работу и учебу.

Ранее жители Куйбышевского района жаловались, что дороги разрушаются из-за их интенсивного использования большегрузами. Сейчас жителям продемонстрировали, как будут благоустроены дороги.

Как сообщил депутат, будут восстановлены газоны, ливневка, а также починят проезжую часть примыкающих к шоссе дорог.