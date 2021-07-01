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Общество1 июля 2021 8:33

Самарца будут судить за кражу самоката из кикшеринга

Самокат мужчина забрал с улицы и спрятал в своей квартире
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре пытались украсть самокат из кикшеринга

В Самаре пытались украсть самокат из кикшеринга

Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре будут судить безработного 43-летнего мужчину за кражу самоката из кикшеринга. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина забрал самокат с парковки на проспекте Кирова. В прокатной фирме рассказали полицейским, что примерно в 4 утра поступил сигнал о несанкционированном движении самоката.

По датчикам GPS удалось установить, что самокат находится в радиусе 300 метров от места происшествия, в одном из близлежащих домов. Самокат нашли в квартире безработного мужчины.

Самокат вернули владельцам, а вот мужчине предстоит ответить за содеянное в суде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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