Самарца будут судить за кражу самоката из кикшеринга

В Самаре пытались украсть самокат из кикшеринга Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре будут судить безработного 43-летнего мужчину за кражу самоката из кикшеринга. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина забрал самокат с парковки на проспекте Кирова. В прокатной фирме рассказали полицейским, что примерно в 4 утра поступил сигнал о несанкционированном движении самоката.

По датчикам GPS удалось установить, что самокат находится в радиусе 300 метров от места происшествия, в одном из близлежащих домов. Самокат нашли в квартире безработного мужчины.

Самокат вернули владельцам, а вот мужчине предстоит ответить за содеянное в суде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самарские депутаты предлагают ввести штрафы за нарушение ПДД при езде на самокатах

При использовании самокатов травмы получили 145 человек, 12 госпитализированы (подробнее)

Скорость движения электросамокатов в кикшеринге в Самаре ограничат 15 км/ч

Жители города жалуются на любителей покататься на самокатах (подробнее)