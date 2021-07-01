"Золотая маска" приедет в Новокуйбышевск. Рассказываем, что посмотреть

Спектакль по известному роману "Зулейха открывает глаза" привезут башкиры

Осенью в Новокуйбышевск приедет фестиваль "Золотая маска". В 2021 году региональная программа пройдет в 13 российских городах, в их число попал и город-спутник Самары. Проект пройдет в Новокуйбышевск в третий раз. Фестиваль будет проходить с 4 по 8 сентября

- С этим городом фестиваль связывают долгие творческие связи: Театр-студия «Грань» трижды становился номинантом «Золотой Маски» и получил две премии в частных номинациях. Спектакли театра неоднократно попадали в Long List и участвовали во внеконкурсных программах Фестиваля, - говорится в пресс-релизе.

В 2021 году в Новокуйбышевске можно будет увидеть спектакли из Москвы, Питера и Уфы. Откроется фестиваль постановкой московского театра им. А.С. Пушкина «Обещание на рассвете», главные роли в спектакле исполнят Александра Урсуляк и Андрей Заводюк.

Питерский театр "Суббота" представит на суд зрителей необычное прочтение комедии "Ревизор" Николая Гоголя. Башкирский театр драмы представит инсценировку романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, а спектакль "Комната Герды" Яны Туминой по другому расскажет историю из сказки Андерсена. Кстати, спектакль из Уфы бдет идти на башкирском языке с синхронным переводом.

АФИША

4 сентября, 18:00

На Большой сцене Дворца культуры

Театр им. А.С. Пушкина, Москва

ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ

по Ромену Гари

Перевод: Елена Погожева

Художественный руководитель постановки: Евгений Писарев

Режиссер: Алексей Кузмин-Тарасов

Художник: Ася Скорик

Свет: Нарек Туманян

Хореограф: Рамуне Ходоркайте

Артисты: Александра Урсуляк, Андрей Заводюк, Сергей Кудряшов, Ирина Петрова, Алексей Воропанов, Эльмира Мирэль

Продолжительность 1 ч. 50 мин.

16+

Спектакль вошел в Long List Премии «Золотая Маска» 2016 года.

5 сентября, 14:00, 19:00

на Камерной сцене Театра-студии «Грань»

Театр «Особняк», Санкт-Петербург

КОМНАТА ГЕРДЫ

лирический хоррор по Г. Х. Андерсену и М. Рильке

Режиссер: Яна Тумина

Художник (куклы, объекты, сценография): Кира Камалидинова

Художник по костюмам: Анис Кронидова

Художники по свету: Василий Ковалев, Анатолий Ляпин

Звуковое оформление: Юрий Лейкин

Артисты: Алиса Олейник, Кирилл Смирнов/Евгений Филимонов

Продолжительность 1 ч. 25 мин.

12+

Премия «Золотая Маска» 2019 года – «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа актера» (Алиса Олейник).

Номинации на Премию «Золотая Маска» 2019 года – «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» (Дмитрий Чупахин).

6 сентября, 19:00

На Большой сцене Дворца культуры

Театр «Суббота», Санкт-Петербург

РЕВИЗОР

невольное прочтение Николая Гоголя

Сценическая композиция и постановка: Андрей Сидельников

Сценография: Николай Слободяник

Художник по костюмам: Мария Смирнова-Несвицкая

Музыкальное оформление: Анатолий Гонье

Артисты: Максим Крупский, Екатерина Рудакова/Оксана Сырцова, Валентина Лебедева/Снежана Соколова, Дмитрий Шайгарданов, Анатолий Молотов/Андрей Гульнев, Владимир Шабельников, Владимир Абрамов, Марина Конюшко, Иван Байкалов, Григорий Сергеенко, Владислав Демьяненко, Артем Лисач, Анастасия Резункова, Софья Андреева, Андрей Шаповал

Продолжительность 2 ч. 45 мин.

16+

Спектакль вошел в Long List Фестиваля «Золотая Маска» 2020 года.

Спектакль –участник внеконкурсной программы «Маска Плюс».

8 сентября, 19:00

На Большой сцене Дворца культуры

Башкирский театр драмы им. М. Гафури, Уфа

ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА

по Гузель Яхиной

Режиссер-постановщик: Айрат Абушахманов

Художник-постановщик: Альберт Нестеров

Инсценировка: Ярослава Пулинович

Композитор: Ильшат Яхин

Пластика: Ринат Абушахманов

Художник по свету: Ильшат Саяхов

Перевод на башкирский язык: Хурматулла Утяшев

Артисты: Ильгиза Гильманова/Римма Кагарманова, Азат Валитов, Хурматулла Утяшев/Ринат Баймурзин, Танзиля Хисамова/Сара Буранбаева, Артур Кунакбаев, Айдар Шамсутдинов, Гульнара Амирова, Ирек Булатов, Гузяль Маликова, Алмас Амиров, Ильсур Баимов, Ильдар Гумеров, Фанис Рахметов, Руслан Галимов, Руслан Хайсаров, Хаким Муртазин, Гульнара Казакбаева, Юлия Галяутдинова, Дамир Кираманов, Мурат Рафиков, Алмаз Юсупов, Айсулпан Амирова/Джамиля Мударисова/Акйондоз Муртазина

Продолжительность 2 ч. 30 мин.

16+

* спектакль идет на башкирском языке с синхронным переводом

Премия «Золотая Маска» 2019 года – «Специальная Премия Жюри драматического театра и театра кукол».

Номинации на Премию «Золотая Маска» 2019 года – «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль» (Римма Кагарманова).