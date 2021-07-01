В Самаре выпускникам рассказали, как выбрать колледж, чтобы найти хорошую работу

Выпускники колледжа знают, где найти хорошую работу

Выпускникам в Самарской области объяснили, как выбрать правильное учебное заведение, чтобы получить качественное образование и потом найти хорошую высокооплачиваемую работу. Престижное образование в области экономики, финансов и банковской сферы в Самаре можно получить в Самарском финансово-экономическом колледже, который является филиалом федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Диплом Самарского филиала Финуниверситета гарантирует трудоустройство в крупнейших организациях города (различные финансовые, контрольно-ревизионные, страховые, кредитные учреждения, областные, городские, районные органы власти и управления, организации различных организационно-правовых форм и форм собственности), а также дает возможность в дальнейшем успешно и плодотворно осуществлять трудовую деятельность, - объясняют в учебном заведении.

Вся подробная информация на ресурсах учебного заведения:

Сайт - www.samara.fa.ru

ВК - vk.com/club148593933

Инстаграм - @filial_samfek