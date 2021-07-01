В Самарской области растет число новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 192 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последние дни наблюдается рост количества новых заболевших в регионе. Если в начала лета было по 60-70 заразившихся, то сейчас уже почти 200.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 67 787 человек, из которых выздоровели 64 627, в том числе, 179 - за прошедшие сутки. В регионе 13 новых летальных случаев, всего умерли 2 292 человека.

В целом по стране 23 543 новых заболевших в 85-ти регионах страны. С начала пандемии коронавирусом заразились 5,5 млн человек.