В Самаре не просрочили открытие пляжей в 2021 году

В Самаре открыли все пляжи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Самары ответили на публикации в СМИ, где говорилось о том, что открытие пляжей просрочено на две недели. Оказалось, что эта информация не соответствует истине. Официальное открытие зон для купания состоялось 15 июня. На них завезли песок, поставили лавочки, зонты, урны. Оборудован не был лишь один пляж на второй очереди, где проходил ВолгаФест.

- Оперативно после завершения мероприятия, по мере вывоза модульных конструкций и других арт-объектов, производились все необходимые работы по обустройству пляжа (завоз и планировка песка, размещение кабинок для переодевания, лавочек, навесов, биотуалетов и т.д.), - прокомментировали в горадминистрации.

Сейчас пляж также полностью оборудован. Приемку всех пляжей проводили МЧС, Роспотребнадзор. Также сотрудники следят за порядком на всей территории ежедневно. Ранее мы писали о том, что в мэрии горожанам рекомендуют купаться исключительно на официальных пляжах. В список запретных попали 77 прибрежных территорий.