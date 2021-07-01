«Спасите наши села»: жители Красноярского района записали видеообращение к Владимиру Путину против строительства крематория

Жители Красноярского района ищут помощи у Президента РФ Владимира Путина. Фото: скрин видео

Жители села Кривое Озеро Красноярского района записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину. В нем люди просят главу государства вступиться за них и не допустить строительства крематория и нового кладбища рядом с их домами.

- Многоуважаемый Владимир Владимирович! В ноябре 2020 года всего два человека провели слушания и приняли решение за весь Красноярский район о переводе 45 га черноземной плодородной земли под строительство кладбища и крематория, - говорят жители в видеообращении. – Местные и областные власти не слышат сельчан и продолжают настаивать на строительстве объектов именно в этом месте. Все это противоречит федеральному законодательству. Здесь близко расположены грунтовые воды, все эти загрязнения попадут в реки Сок и Волгу. Пожалуйста, спасите нашу реку Волгу, спасите наши села!

Напомним, жители сел Кривое озеро и Хорошенькое в Красноярском районе выступают резко против перспективы строительства около их населенных пунктов кладбища и крематория. Люди уверяют, что в этих краях грунтовые воды расположены очень близко от поверхности земли, поэтому ритуальные сооружения могут нести большую опасность. К тому же расположить их собираются на плодородных землях недалеко от жилья. Люди даже создали петицию против крематория и кладбища, которую подписали сотни человек.

Однако местные власти уверяют, что все в порядке, и все необходимые санитарные нормативы при определении участка под строительство крематория были соблюдены.

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