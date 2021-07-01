В Тольятти хотят открыть представительство Росприроднадзора

Тольяттинцы регулярно жалуются на качество воздуха в городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты тольяттинской думы предложили открыть в автограде представительство Росприроднадзора, чтобы оперативно контролировать качество воздуха. Об этом сообщается на сайте думы Тольятти.

Жители Тольятти регулярно жалуются на неприятный запах в городе, при этом, различные проверки особо не дают результата и не позволяют выяснить, что же влияет на качество воздуха в автограде.

В думе приводят статистику работы передвижной экологической лаборатории за 5 месяцев текущего года. Взято более 1 тысячи проб и лишь в трех из них обнаружено превышение установленных норм по фенолу. Все эти случаи выявлены в Центральном районе города.

Таким образом, образуются нестыковки, когда жители жалуются, но источник загрязнения выявить не могут. В тольяттинской думе предполагают, что если контролирующие организации будут находиться непосредственно в городе, то смогут оперативнее проводить проверки по жалобам горожан.

В связи с этим депутаты предлагают открыть в Тольятти представительство Росприроднадзора. Предложение в настоящее время прорабатывается.