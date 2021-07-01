В Самаре на Ракитовском шоссе автомобилист сбил женщину на мотоцикле

Мотоциклист двигалась по главной дороге. Фото: ГУ МВД по Самарской области

На Ракитовском шоссе в Самаре, утром 30 июня 2021 года произошло ДТП с участием мотоциклиста. 62-летний мужчина на отечественном автомобиле не пропустил 40-летнюю женщину на мотоцикле, которая двигалась по главной дороге.

- По предварительным данным, водитель, при выезде с прилегающей территории, напротив д. № 2 стр. 5 по Ракитовскому шоссе, не предоставил преимущество мотоциклу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.