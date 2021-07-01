Онлайн-кинотеатр KION покажет новый документальный сериал «Спорт XX века» с Дмитрием Губерниевым

Каждый эпизод документального сериала будет посвящен одному десятилетию из мира спорта.

В онлайн-кинотеатре KION стартовал сериал «Спорт XX века». Это авторский проект, который представляет собой сжатую информативную летопись отечественного спорта.

Документальный проект «Спорт XX века» — масштабный цикл передач, который погрузит зрителя в отдельные исторические эпохи. Среди инструментов, которыми авторы проекта воспользуются для достижения этой цели, уникальные архивные материалы и документы, виртуальная студия, а также потрясающий пул разноплановых экспертов, каждый из которых поделится рассказом о главных событиях в спортивной жизни страны. Это и журналисты, и историки, и знатоки спорта, и, конечно, легендарные спортсмены.

Каждый эпизод документального сериала будет посвящен одному десятилетию из мира спорта. Начнется рассказ с 20-х годов прошлого века, а закончится в 90-х. Ведущим «Спорта XX века» выступит Дмитрий Губерниев — известный российский телеведущий и спортивный комментатор. Он будет вести довольно подробный рассказ, вводя зрителя в контекст выбранного исторических периодов. В каждом из десятилетий «Спорт XX века» выделит рождение главных звезд, речи исторических личностей, взлеты и падения статистический данных.

Отдельной темой документального сериала станет противостояние зарубежного и отечественного спорта, флагманами которого были, естественно, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Эта спортивная дуэль то накалялась до предела, то затухала соответственно — в зависимости от разных факторов, в том числе и политических. При этом советский спорт, как правило, выходил из этого противостояния победителем. Поэтому представители советского спорта XX века и вошли в историю, поскольку являлись и являются по сей день настоящей гордостью нашей страны.

Восемь эпизодов документального сериала «Спорт XX века» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION с 1 июля: каждую неделю будет публиковаться новая серия.

Дмитрий Губерниев, ведущий проекта: «Я люблю историю спорта, мне кажется очень важным рассказать об этом людям. Наш проект получается очень интересным, он доступен для всех возрастов, от мала до велика. Советский спорт — на все времена. Мы рассказываем о грандиозных чемпионах, некоторые из которых до сих пор живы. Это те люди, которые ковали по-настоящему большую славу великой стране. Мне кажется, что нынешнее поколение спортсменов, оглядываясь на те блестящие победы, в состоянии, как говорили в моем детстве, взять это высокое знамя и нести его, как в свое время нес Юрий Власов — наш олимпийский чемпион»

Алексей Ефимов, автор проекта, спортивный журналист, председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов: «С удивлением отметил, что никто раньше не пытался воспроизвести всю историю отечественного спорта, чтобы это было последовательно, шаг за шагом. Решился взяться за этот труд. Мы поделили сюжет на части, формат «одна серия – одно десятилетие» выглядит достаточно интересным — в каждой эпохе свои звезды и исторические личности. В каждом эпизоде есть рассказ о том, какая была в это время главная спортивная площадка в стране, какими были спортивные инвентарь и мода, какие выходили фильмы о спорте — как документальные, так и художественные. В процессе работы над фильмом узнавали много нового, несмотря на то, что хорошо разбираемся в этой области».