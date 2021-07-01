Жители Самарской области оказались самыми активными фанатами облаков

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Аналитики МегаФона выяснили, жители какой региона чаще пользуются облачными хранилищами данных. В лидерах Поволжье. Специалисты посчитали, что с января по июнь абоненты МегаФона в России прокачали 3,7 Петабайт интернет-трафика, пользуясь облачными сервисами. Это, кстати, на 20% больше, чем в прошлом году. Самым популярным сервисом признан icloud, а наиболее активными фанатами облаков оказались жители Самарской области.

За первые 6 месяцев года клиенты компании, израсходовали в облаках 3,7 Петабайт интернет-трафика, сохраняя и делясь данными с коллегами и друзьями. Этой информации хватит, чтобы заполнить почти 5 тысяч дисков СD-RW высотой в 5 метров и весом 50 кг.

В прошлом году жители Приволжья чаше всего использовали Yandex disk, потратив на это 44% трафика, Google Диск (24%), icloud (16%), облако Mail (10%) и OneDrive (1,5%). Часть клиентов для облачных вычислений онлайн-бизнеса использовала Alibaba Cloud.

В 2021 году приоритеты поменялись:

- icloud с 37% хостинг-трафика;

- Google Диск (25%);

- Yandex Disk (17%);

- Mail (13%);

- OneDrive (3%).

Оставшийся трафик распределен между MediaFire, Samsung Cloud и Dropbox. Сюда же входит и файлообменник MEGA, позволяющий особо осторожным пользователям передавать друг другу файлы в зашифрованном виде.

IT-специалисты Поволжья для работы предпочитают GitHub — крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Бесплатная передача фильмов и телесериалов у пользователей в основном проходит через Putlocker. Помимо популярных серверов для хранения домашних и рабочих архивов, часть клиентв МегаФона предусмотрительно применяют сервисы CrashPlan, предназначенные для резервного копирования данных различных операционных систем.

В тройку самых активных пользователей облаков Поволжья входят Самарская область (887 Терабайт), Татарстан (514 Терабайта) и Нижний Новгород (476 Терабайт).

Выгружают контент из хранилищ чаще всего жители Ульяновской области, трафик скачивания здесь превышает трафик загрузки на 43%.