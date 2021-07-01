В Самаре в ДТП со скорой на Московском шоссе пострадали две женщины

ДТП произошло вечером рядом с ТЦ "Империя" на Московском шоссе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером 30 июня на Московском шоссе напротив ТЦ «Империя» произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии пострадали две женщины.

- По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля «Хендай», двигаясь по полосе реверсивного движения, столкнулся с автомобилем скорой помощи под управлением 43-летнего водителя, который двигался в попутном направлении, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадали две пассажирки из кареты скорой. Женщины 52-и и 45-ти лет самостоятельно обратились в больницу, где после осмотра им было назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со скорой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в минувшие выходные в городе Отрадный произошла жуткая авария с машиной скорой медицинской помощи. Погиб водитель, а еще шесть человек были госпитализированы в больницу.