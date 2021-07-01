В Самарский университет зачислили первого студента пилотной группы «Крылья Ростеха»

Всего в программе целевого направления примут участие 20 самарских выпускников

1 июля 2021 года национальный исследовательский университет Королева и крупнейшее двигателестроительное предприятие региона «ОДК-Кузнецов» подписали договор с первым абитуриентом проекта «Крылья Ростеха» Виктором Саликовым. Выпускник был одним из первых, кто подал заявку на участие в образовательной программе, в рамках которой студенты будут обучаться по специальной программе, ориентированной на новейшие стандарты в области двигателестроения: дисциплины и модули включают в себя углубленное изучение английского языка и IT-технологий.

Виктор Саликов окончил школу в сете Новокуровка Самарской области и набрал 244 балла по трем предметам ЕГЭ. Именно высокие показатели экзаменов и отличный средний балл аттестата позволили выпускнику стать участником проекта «Крылья Ростеха».

Напомним, в этом году «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет впервые объявили набор в группу «Крылья Ростеха». После прохождения устного экзамена по иностранному языку и собеседования станут известны 20 имен самарских студентов, которые будут обучаться в вузе по целевому направлению.