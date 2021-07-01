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Новости компаний1 июля 2021 16:32

Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку по ставке 5,49% семьям с одним ребенком

Райффайзенбанк расширяет программу семейной ипотеки, субсидируемой государством. Теперь на льготную ставку 5,49% могут претендовать семьи с одним ребёнком
Источник:kp.ru
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Время покупать жилье

Время покупать жилье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Льготная ставка — 5,49% — доступна гражданам России, у которых родился ребёнок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, или семьям, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития.

В рамках программы семейной ипотеки приобрести жильё можно как на вторичном, так и на первичном рынке. При этом получить жилищный кредит на покупку квартиры в новостройке не только напрямую у застройщиков, но и у любых юридических и физических лиц при условии переуступки договора долевого участия.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Необходимый минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России — 6 млн рублей.