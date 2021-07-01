Денис Волков: "Порадовало, что Владимир Путин уделяет такое внимание экологии"

На фото депутат Самарской Губернской Думы Денис Волков

В прямом эфире Владимир Путин ответил на 68 вопросов, поступивших на прямую линию. При этом президент заверил, что ни одно обращение не останется без внимания. В этом году немало вопросов касалось сферы экологии. Как отметил депутат Самарской Губернской Думы Денис Волков, прямая линия с президентом показала, что вопрос экологии выходит на первый план на самом высшем уровне.

- Это здорово, что президент в курсе ситуации в самых сложных регионах и городах и лично держит вопрос на контроле. Уверен, что принимаемые решения помогут изменить экологическую ситуацию к лучшему. Полагаю, что все горожане на это рассчитывают, ведь в Тольятти есть свой крайне сложный объект – «Фосфор»», - отметил депутат.

Проблемы с экологией наблюдаются не только в промышленных центрах, но и в крупных мегаполисах, где с каждым годом растет число личного транспорта, изготавливается и потребляется больше количество бытовых химсредств. Изменить ситуацию призваны высокотехнологические производства: новые системы очистительных фильтров на химических предприятиях, строительство очистных сооружений, экологичных мусоросжигательных заводов, раздельный сбор мусора.

- Каждый из нас должен делать все от него зависящее, чтобы изменить экологическую ситуацию к лучшему. Использование перерабатываемых материалов, раздельный сбор мусора, разумный подход к использованию в быту химреагентов и материалов – это то, к чему каждый из нас должен стремиться. Не менее важно продолжать работу по восстановлению леса, высадке новых лесопосадок, озеленению кварталов и дворов. Уже 11 лет ГК «ЭкоВоз» активно восстанавливает тольяттинский лес, утраченный во время пожаров 2010 года. Активно в этой работе участвуют горожане. На мой взгляд, со стороны государств должна оказываться поддержка предприятиям и гражданам, реализующим подобные гражданские инициативы, - уверен Денис Волков.