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Общество1 июля 2021 17:15

Самарский Политех планируют закрыть для сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса

Приказ подписал ректор СамГТУ Дмитрий Быков
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Однако ситуация еще может измениться

Однако ситуация еще может измениться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков подписал приказ о приостановлении доступа в здание вуза сотрудникам, которые не имеют прививки от коронавируса. Эту информацию «КП-Самара» подтвердили представители учебного заведения.

- Списки будут формироваться с 9 июля по 25 августа. Если до того времени у сотрудника не будет сертификата о прививке. Исключения составляют люди, которым вакцинация противопоказана или те, кто уже переболел коронавирусом, - рассказал журналисту «КП-Самара» Советник при ректорате по СМИ Самарского политеха Роман Наумов.

По словам Романа Наумова, на данный момент действует именно такая ситуация в вузе, однако до конца августа ситуация может измениться.

В настоящее время в политехе планируется организовать пункт вакцинации, где сотрудники вуза смогут по желанию сделать прививку от коронавируса.