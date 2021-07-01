Заслуженный учитель России прокомментировала решение губернатора Самарской области о выплате «подъемных» выпускникам

Все первокурсники, которые остаются учиться в Самарской области, получат по 10 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заслуженный учитель России Любовь Скрипинская прокомментировала решение губернатора Дмитрия Азарова о выплатах «подъемных» вчерашним выпускникам, которые поступят в вузы и ссузы Самарской области. По мнению директора тольяттинского Дворца творчества детей и молодежи, выплата «подъемных» 10 тысяч рублей может стать дополнительным стимулом для учебы, а после и работы в родном регионе.

О том, чтобы молодежь оставалась учиться, работать и жить в родном городе Тольятти, в нашей области, говорили давно. И вот предпринят реальный шаг. Думаю, новость о выплате приятно удивит и обнадежит молодое поколение. Результат таких действий не заставит себя долго ждать, - отметила Любовь Скрипинская.

Напомним, решение о выплате 10 тысяч рублей всем новоиспеченным студентам Самарской области, которые остаются учиться в регионе, было принято губернатором Самарской области 30 июня 201 года. Ранее с такой инициативой к губернатору обратились депутаты «Единой России».