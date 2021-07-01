Врачи рассказали, сколько жителей Самары заболели коронавирусом после прививки

У привитых заболевание проходит легче Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском министерстве здравоохранения озвучили данные по зараженным жителям Самарской области, которые прошли вакцинацию. Главный врач-инфекционист Елена Стребкова на пресс-конференции в редакции «КП-Самара» рассказала, как болеют коронавирусом привитые граждане.

- Среди полностью привитых в Самарской области заболели 600 человек, что составляет 0,17% от общего числа вакцинированных, - сообщила Елена Стребкова.

Врач отметила, что все заболевшие после прививки от коронавируса перенесли заболевание в легкой форме.

В Самарской области на сегодняшний день план по вакцинации выполнен почти на 35%. Однако, по словам врачей, этого недостаточно, чтобы говорить о коллективном иммунитете у самарцев. Напомним, ранее сообщалось, что необходимо, чтобы прививка от коронавируса была у 60% населения, тогда будет сформирован коллективный иммунитет.

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