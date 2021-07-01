Дмитрий Азаров сохранил основной «костяк» ПФК «Крылья Советов»

Глава Самарской области заверил клуб, что регион и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку «Крыльям»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции обсудил с руководством и представителями команды «Крылья Советов» будущее футбольного клуба. Глава региона принял решение о продлении контрактов с основным составом самарской команды, а также с главным тренером клуба Игорем Осинькиным еще на 3 года. Свои отношения с клубом продлил и спортивный директор Сергей Корниленко

- Болельщики обращались ко мне лично, к вам, с тем, чтобы сохранить костяк команды, которая влюбила в себя в прошлом сезоне всех болельщиков «Крыльев Советов» и не только, - отметил губернатор.

Сейчас команда самарских «Крыльев» находится на сборах в Сербии. Игорь Осинькин поделился с главой региона планами на предстоящий сезон в высшем дивизионе. По словам главного тренера, уровень команд, с которыми предстоит встретиться, другой, поэтому самарцам нужно стремиться достичь такого же уровня.

- Нам необходимо стать сильнее, и в каждом матче доказывать свою способность показывать хорошую игру и побеждать, - сказал Осинькин.

Дмитрий Азаров согласился с таким подходом и пожелал футболистам и их тренерам удачной игры в новом сезоне.