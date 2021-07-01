В Самарской области из-за неисправной проводки дотла сгорел дачный дом

Дачный дом спасти не удалось. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В ночь на 1 июля 2021 года в Красноглинском районе Самары в СНТ «Дачница» сгорел частный дом. Пожар удалось ликвидировать в течение двух часов, однако дом 200 квадратных метров сгорел дотла.

- По предварительной причине, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Для ликвидации пожара было привлечено 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожару в дачном поселке был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС».

По данным ГУ МЧС, пострадавших в пожаре нет.