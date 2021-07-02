В Самарской области в выходные ожидаются дожди, сильный ветер и возможен град

В выходные будет дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий в Самарской области. По прогнозу синоптиков, 2 июля 2021 года, в регион придут сильные дожди, а также возможет град.

- Днем, 2 июля 2021 года, местами по Самарской области при грозе будет шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, возможен град, - сообщили в Приволжском УГМС.

Температура воздуха днем 2 июля составит +25…+27 градусов, ночью до +19.

В субботу, 3 июля, местами также могут пройти кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в Самаре днем до +28 градусов, ночью +16…+18 градусов.

4 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами по Самарской области грозы. Днем в Самаре будет от +26 до +28 градусов, ночью до +18.