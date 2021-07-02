В Самаре из-под земли бьет фонтан высотой с многоэтажку

Жителя Самары поделились фотографиями и видео с места ЧП Фото: Кадр видео

Вечером, 1 июля, самарцы стали свидетелями бьющего из-под земли фонтана. Струя воды достигала верхних этажей рядом стоящей многоэтажки. Очевидцы опубликовали видео с места коммунальной аварии.

- Рядом с ТЦ «Самолет» прорвало трубу. Льет даже через крышу дома, - пишет автор публикации в социальных сетях.

Администрация Промышленного района Самары объяснило причину ЧП. По имеющейся информации, повреждение трубопровода связано с проведением гидравлических испытаний Самарским филиалом «Т Плюс». В настоящее время прорыв устранен, место ЧП ограждено.

Напомним, гидравлические испытания в Промышленном и Кировском районах проводятся с 30 июня по 13 июля. На этот период жители останутся без горячего водоснабжения.