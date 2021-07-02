Самаре вошла в ТОП-5 городов с самой развитой инфраструктурой для велосипедистов

Самара на пятом месте рейтинга Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эксперты Delivery Club и КБ Стрелка провели исследование и составили рейтинг городов по безопасности велосипедного движения. Самара заняла 5 место в рейтинге городов с самой развитой велоинфраструктурой.

Самара набрала 6,5 баллов за протяженность и расположение велодорожек, 5 баллов за удобство города для велосипедистов и 7,5 баллов за безопасность передвижения. В результате в сумме у Самары 6,3 набранных баллов. На первом месте в рейтинге Уфа, где сумма баллов 7,8.

Согласно исследованию, Самара является достаточно безопасным городом для прогулок на велосипеде. Город имеет высокий потенциал для создания сети велодорожек через объединение существующих участков. Однако как отметили эксперты, кратчайшие и фактические маршруты велокурьеров часто не совпадают, поэтому в Самаре необходимо задуматься о создании новой инфраструктуры и развивать существующую.