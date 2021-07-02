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Общество2 июля 2021 9:10

В Тольятти судебные приставы изъяли «палёный» алкоголь, который продавался на парковке ТЦ

Предприимчивый мужчина основал точку продаж спиртосодержащей продукции
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Конфискат был уничтожен

Конфискат был уничтожен

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти на парковке одного из торговых центров мужчина продавал жидкость с резким запахом этилового спирта. Судебные приставы изъяли и уничтожили более 50 литров прозрачной и коричневой жидкости, а в отношении продавца был составлен административный протокол.

- Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так как продукция не имела сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и нахождения в обороте, суд принял решение об уничтожении конфиската, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Продавец в свою очередь не имел статуса индивидуального предпринимателя, а также лицензии на продажу алкогольной продукции. В отношении предприимчивого тольяттинца было возбуждено исполнительное производство.