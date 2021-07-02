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Общество2 июля 2021 10:48

Инициатива губернатора Дмитрия Азарова по ужесточению штрафов за пьяную езду поддержана президентом

Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении штрафов
Валерий СОКОЛОВ
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Водители, которые сели за руль пьяными повторно, должны нести более серьезную ответственность

Водители, которые сели за руль пьяными повторно, должны нести более серьезную ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой об ужесточении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде. Президент Владимир Путин поддержал самарского губернатора и подписал закон об увеличении штрафов и срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде.

Согласно новым поправкам в УК, максимальная планка наказания для водителя, который уже судим за ДТП в пьяном виде с серьезными последствиями и вновь сел за руль нетрезвым, поднимается с двух до трех лет лишения свободы. Кроме того, нарушителю грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от двух до трех лет. Также суд может запретить водителю садиться за руль на срок до шести лет.

Напомним, одним из первых, кто выступил с инициативой увеличить штрафы и наказание для водителей, стал губернатор Дмитрий Азаров. По его словам, водители, которые повторно садятся за руль в нетрезвом виде, должны нести более серьезную ответственность.

- Основные причины аварий с большим количеством жертв – алкогольное опьянение водителя и необъяснимое лихачество, грубые нарушения правил дорожного движения. Когда человек садится за руль в состоянии опьянения, это чревато трагедиями, - отметил губернатор Самарской области.