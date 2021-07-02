Самарская морковь обогнала по стоимости курс евро

Самарцы жалуются на повышение цен на овощи Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре резко выросли цены на сезонные овощи. Жители региона рассказывают, что морковь стала стоить более 100 рублей за килограмм.

По данным Самарастата, в среднем морковь в Самарской области стоит 91,75 рубль, что больше, чем курс Евро. Фактически на рынках можно встретить морковь и по 130 и даже по 140 рублей.

- Расти цены начали с января этого года. Сначала постепенно, на несколько рублей, а в июне произошел резкий скачок и морковь в цене выросла на 17,6%, - рассказали в Самарастат.

На прямой линии с президентом Владимиром Путиным, этот вопрос был поднят жителями страны. Президент объяснил рост цен на некоторые категории продуктов тем, что страна является частью глобальной экономики, поэтому все изменения в ней отражаются на нас. В частности причиной роста цен могли стать последствия пандемии, а также искусственно созданная инфляция в некоторых странах.

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