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Здоровье2 июля 2021 12:56

В Самарской области 2 июля выявили еще 197 заболевших коронавирусом

12 человек скончались
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Обновленные данные на 2 июля 2021 года

Обновленные данные на 2 июля 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована обновленная статистика по коронавирусу в самарской области на 2 июля 2021 года. За минувшие сутки в регионе обнаружили еще 197 новых заболевших коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 67 984 случаев заболевания.

Из общего числа заболевших, 64 811 пациентов на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за последние сутки выздоровели 184 человека.

Что касается печальной статистики по коронавирусу в Самарской области, то по данным на 2 июля 2021 года в регионе скончались еще 12 пациентов. Таким образом, общее количество смертей достигло 2 304 случаев.