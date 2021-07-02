Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика2 июля 2021 13:25

"Гранта" стала самой популярной "Ладой" в июне

За полгода АвтоВАЗ продал более 200 тысяч автомобилей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Гранту" покупатели выбирают чаще других моделей "Лады"

"Гранту" покупатели выбирают чаще других моделей "Лады"

АвтоВАЗ подвел итоги продаж за июнь, самой популярной "Ладой" у покупателей стала модель "Гранта". Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

В июне тольяттинский производитель продал более 40 тысяч автомобилей. Среди них 14 133 - это "Гранта". В тройке по популярности "Веста" (11 932) и "Ларгус" (5 682).

Что касается автомобилей семейства "Нива", то суммарно продали 5 399 моделей Legend, которая представляет собой "старую" "Ниву", и Travel, в прошлом известную как Chevrolet Niva.

За полгода тольяттинский автопроизводитель продал более 200 тысяч машин, что на 51% больше, чем в прошлом году. Приводится также статистика роста по сравнению с 2019-м годом (+14,9%), поскольку из-за пандемии в прошлом году на рынке были специфические условия.