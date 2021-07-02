"Гранта" стала самой популярной "Ладой" в июне

"Гранту" покупатели выбирают чаще других моделей "Лады"

АвтоВАЗ подвел итоги продаж за июнь, самой популярной "Ладой" у покупателей стала модель "Гранта". Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

В июне тольяттинский производитель продал более 40 тысяч автомобилей. Среди них 14 133 - это "Гранта". В тройке по популярности "Веста" (11 932) и "Ларгус" (5 682).

Что касается автомобилей семейства "Нива", то суммарно продали 5 399 моделей Legend, которая представляет собой "старую" "Ниву", и Travel, в прошлом известную как Chevrolet Niva.

За полгода тольяттинский автопроизводитель продал более 200 тысяч машин, что на 51% больше, чем в прошлом году. Приводится также статистика роста по сравнению с 2019-м годом (+14,9%), поскольку из-за пандемии в прошлом году на рынке были специфические условия.