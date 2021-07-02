В поселке Киркомбинат установили уличное освещение

Депутат добился быстрого решения проблемы местных жителей

Жителя поселка Киркомбинат более 10 лет просили администрацию установить уличное освещение в поселке, однако вопрос осложнялся тем, что территория находится в полосе отвода железной дороги. После вмешательства руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александра Живайкина, дело сдвинулось с мертвой точки.

Александр Живайкин 1 июля встретился с жителями поселка Киркомбинат Советского района Самары и проверил, были ли установлены световые опоры после его запроса. Благодаря настойчивости и усилиям активных жителей поселка, было достигнуто взаимопонимание с городской администрацией и в короткие сроки произошло благоустройство общественной территории.

- Сегодня я убедился, что работы выполнены, светоточки появились. Абсолютно убежден, что депутаты всех уровней должны помогать исполнительной власти в определении и контроле за качеством благоустройства городской среды, создании комфортных условий проживания в любом районе города, - отметил депутат.