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Общество2 июля 2021 13:56

В Самарской области стали чаще покупать автомобили с пробегом

За ростом спроса возросли и цены
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области популярны автомобили с пробегом

В Самарской области популярны автомобили с пробегом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросли продажи легковых автомобилей с пробегом, выяснили эксперты «Авито Авто».

Рост на 33% отмечен по итогам второго квартала текущего года. Эксперты считают, рынок подержанных автомобилей еще не исчерпал пределов роста и продолжит показывать положительную динамику и в дальнейшем.

Вместе с ростом продаж наблюдается и рост цен. По сравнению с первым кварталом машины с пробегом стали дороже на 3,1% и в среднем стоят 330 тысяч рублей.

Наиболее популярными на вторичном авторынке модели АвтоВАЗа, а также KIA и Chevrolet.