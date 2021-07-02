Самарские двигатели обеспечили юбилейный успешный старт ракеты «Союз»

С космодрома "Восточный" ракету "Союз" запускают в 10-й раз

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским ПАО «ОДК-Кузнецов», обеспечили 10-й успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb. Запуск ракеты состоялся 30 июня в 15:48 мск с космодрома «Восточный».

- Запуск 36 космических аппаратов компании OneWeb с космодрома Восточный стал пятым полностью коммерческим пуском, реализуемым французской компанией Arianespace для OneWeb с российского космодрома и десятым с космодрома Восточный, - рассказали представители корпорации.

Стоит отметить, что самарскими двигателями оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей, начиная с 1958 года. Детали производятся серийно и испытываются на «ОДК-Кузнецов». По статистике надежность выпускаемых в Самаре изделий превышает 99,9%.