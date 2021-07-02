В Ширяево планируют реставрацию музея Репина, обустроить причал и набережную

Ширяево сделают удобнее для туристов

В Селе Ширяево, являющемся популярным туристическим направлением в Самарской области, наладят инфраструктуру, приведут в порядок достопримечательности и сделают новые арт-объекты. Об этом стало известно во время выездного совещания, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Планируется починить дороги и сделать пешеходные дорожки. В порядок приведут дорогу к набережной и до Поповой горы, также сделают перехватывающие парковки. Новая дорога появится по направлению к дому купца Ванюшина.

В планах также сделать вторую очередь набережной, обустроить пляжи с навесами для отдыхающих и смотровые площадки.

Участники совещания также отметили, что в доме-музее Репина необходимо провести реставрацию, расширив уличную площадку музея.

На Поповой голе сделают смотровую площадку, где появится новый арт-объект – большой самовар. За его установку проголосовали жители Ширяево.

По итогам совещания губернатор остался доволен предложенной концепцией развития села. Все намеченные планы планируется реализовать до конца 2023 года.