В Самаре девушка перевернулась на легковушке

В Самаре перевернулся легковой автомобиль. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре перевернулся легковой автомобиль, за рулем которого ехала девушка. По данным ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла на Волжском шоссе.

По предварительной информации, 27-летняя девушка ехала слишком быстро и врезалась в препятствие, не удержав автомобиль на дороге. В дальнейшем она столкнулась со световой опорой, а потом машина опрокинулась.

Автомобиль получил серьезные повреждения, а девушку-водителя с травами доставили в больницу.

Полицейские выясняют подробности произошедшего и выявляют причины аварии.