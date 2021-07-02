В Самаре девушка перевернулась на легковушке

В Самаре перевернулся легковой автомобиль. Фото - ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре перевернулся легковой автомобиль, за рулем которого ехала девушка. По данным ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла на Волжском шоссе.
По предварительной информации, 27-летняя девушка ехала слишком быстро и врезалась в препятствие, не удержав автомобиль на дороге. В дальнейшем она столкнулась со световой опорой, а потом машина опрокинулась.
Автомобиль получил серьезные повреждения, а девушку-водителя с травами доставили в больницу.
Полицейские выясняют подробности произошедшего и выявляют причины аварии.