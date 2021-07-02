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Здоровье2 июля 2021 15:53

В Самаре плюс 91: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Среди заразившихся умерли еще 12 человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области за сутки почти 200 новых заразившихся коронавирусом

В Самарской области за сутки почти 200 новых заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе 197 новых случаев, помимо Самары, больше всего заразившихся за сутки в Тольятти (17).

В регионе 12 новых летальных случаев. Умерли шесть мужчин в возрасте от 45-ти до 91 года и шесть женщин, самой младшей из которых было 34 года.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 67 984 человек, из которых выздоровели 64 811. Умерли 2 304 заболевших.

В регионе продолжается вакцинация, был поставлен суточный рекорд по количеству вакцинированных.