Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Жигулевска, спасших 6-летнего ребенка

Глава региона поблагодарил жителей Жигулевска, спасших 6-летнего мальчика

Губернатор Самарской области поблагодарил жителей Жигулевска, которые спасли шестилетнего мальчика.

На пляже Жигулевска 27 июня едва не утонул ребенок. Мальчика подняли с глубины, когда он уже не дышал. Сотрудники ПСС и фельдшер скорой помощи провели необходимую реанимацию и передали ребенка врачам.

Глава региона поблагодарил спасателей жигулевской поисково-спасательной службы Александра Козлова и Дениса Ромащенко, учителя школы №9 Алексея Новгородцева, фельдшера скорой помощи Светлану Камышанову и менеджера «Росстетей» Евгения Мачкова.

- Я восхищен вашим поступком, вашим подвигом, когда не раздумывая, по зову сердец, вы бросились на помощь и спасли эту жизнь. Жизнь малыша. Вам благодарны все. Ваши имена сегодня известны далеко за границами Жигулевска, по всей Самарской области и не только. Ваш поступок, я уверен, вдохновляет людей на добрые поступки, на добрые дела, – сказал губернатор.