В ночь на 3 июля 2021 в Самарской области ожидается гроза

В Самарской области прогнозируют дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие сутки в Самарской области ожидается гроза и сильный ветер, сообщают в МЧС региона.

В ночь на 3 июня ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с. В таких условиях в МЧС рекомендуют без особой необходимости не выходить из дома, а если гроза застала на улице, то укрыться в подъезде или подземных пешеходных переходах.

В последнее время в Самарской области стояла жаркая погода с дневными температурами выше 35 градусов тепла. По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни ожидаются дожди, при этом днем будет тепло, но не жарко - 24, 26 градусов тепла.