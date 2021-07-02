Самарская полиция призывает сообщать о продаже фиктивных документов о вакцинации

За поддельную справку о прививке грозит уголовная ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская полиция призывает жителей региона сообщать о продаже фиктивных документов о прививках от коронавируса и отрицательных результатов теста.

В ГУ МВД России по Самарской области предупреждают, что за изготовление, приобретение и использование подобных справок грозит уголовная ответственность. Привлечь к ответственности могут как тех, кто их продает, так и тех, кто покупает.

Кроме того, полицейские предупреждают об активности мошенников, которые под предлогом продажи поддельной справки берут деньги, а затем скрываются.

Ранее в Самарской поставили рекорд суточной вакцинации в регионе.