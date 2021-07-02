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Здоровье2 июля 2021 20:29

В Самарской области среди вакцинировавшихся коронавирусом заболели 900 человек

Второй компонент вакцины в регионе получили более 400 тысяч человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области продолжается вакцинация

В Самарской области продолжается вакцинация

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области среди вакцинировавшихся коронавирусом заразились 900 человек, рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- Среди привитых заразились порядка 900 человек, что составляет 0,2% от привившихся, - сказал Бенян.

Первый компонент вакцины в регионе получили 555 тысяч жителей, второй компонент – 426 тысяч человек. Ранее в Самарской области был установлен суточный рекорд по вакцинации. Сейчас в регион поступает по 35-40 тысяч вакцин еженедельно.

Всего с начала пандемии в Самарской области 67 984 человек заразились коронавирусом. Из них выздоровели 64 811, умерли 2 304 заразившихся.