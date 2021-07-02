Мобильная приемная по вопросам вакцинации начала работу в Тольятти

В Тольятти задать вопросы по вакцинации можно в мобильной приемной

В Тольятти начала работу мобильная приемная доктора Николая Каравашкина. Жители смогут задать вопросы о вакцинации главному инфекционисту Медгородка.

Первый выезд состоялся 1 июля во время праздника в Автозаводском районе. Как рассказал сам доктор, его мобильная приемная будет работать в городских дворах города по четвергам.

- Жители могут измерить давление, пульс, взвеситься, задать вопросы о вакцинации, проконсультироваться. И все это рядом с домом – очень удобно, - сказал доктор.

Мобильная приемная работает в рамках проекта «Здоровый двор». Помимо консультаций с докторов проектом предусмотрены праздники и спортивные состязания, а также выступления воспитанников школ олимпийского резерва.