Дмитрий Азаров проверил, как благоустроили дворы и парк по нацпроекту в Жигулевске

Дмитрий Азаров проверил, как благоустроили общественные пространства в Жигулевске

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил, как благоустроили дворы и парк в Жигулевске.

Работы велись по национальному проекту «Жилье и городская среда». Губернатор осмотрел парк 40-летия ВЛКСМ. Проект реконструкции парка стал победителем всероссийского конкурса. Однако, после зимы стали поступать жалобы от жителей города на качество работ. Теперь по гарантии там работает уже другая организация.

Также жигулевцы получили обновленную набережную и городской пляж в микрорайоне Моркваши. Искупаться и отдохнуть сюда приезжают даже из близлежащих городов и районов.

Какие территории благоустраивать, выбирают сами жители. В этом году в голосовании фигурировало 100 территорий, из которых выбрали 52, а проголосовали 366 тысяч человек.

- Показатели, действительно, вдохновляющие. Очень много людей неравнодушных, поэтому многие откликнулись и приняли участие в голосовании по всем территории Самарской области. Знаете, это большое счастье, когда люди откликаются и готовы сами участвовать на самых ранних этапах реализации проектов. Предварительный отбор – это первый шаг взаимодействия, сотрудничества, шаг по обустройству родной земли. Для каждого двора, улицы, города, села это очень важно, - сказал глава региона.