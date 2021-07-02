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Здоровье2 июля 2021 21:19

Глава самарского минздрава рассказал, почему коронавирусом стали чаще болеть молодые

Обезопасить себя можно, сделав прививку и соблюдая ограничительные меры
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Вирус изменяется и стремится выжить

Вирус изменяется и стремится выжить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что коронавирус видоизменяется, из-за чего теперь чаще поражает граждан из средней возрастной группы, а также детей.

- Вирус видоизменился, есть несколько мутаций. Заразиться проще, у молодых стали чаще развиваться осложнения. Мы боремся с вирусом, а он стремится выжить, - рассказал министр.

По его словам, меры предосторожности, действующие в регионе, а также вакцинация, являются наиболее действенными способами защититься от коронавируса.

Недавно в регионе установили рекорд по суточной вакцинации. Всего в Самарской области второй компонент вакцины получили порядка 426 тысяч человек.