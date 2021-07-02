Самарский глава минздрава рассказал, что вакцина не дает защиты от коронавируса на 100%

При вакцинации риск заболеть коронавирусом снижается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что вакцина не дает 100-процентной защиты от коронавируса.

- Риск заражения остается, но значительно снижается, - сказал министр, отметив, что в случае заражения после вакцинации болезнь будет проходить легче.

Ранее Армен Бенян рассказал, почему коронавирусом стали чаще болеть молодые, а также сколько человек заразились уже после вакцинации.

Недавно в регионе установили рекорд по суточной вакцинации. Всего в Самарской области второй компонент вакцины получили порядка 426 тысяч человек.