Самарский глава минздрава рассказал, что вакцина не дает защиты от коронавируса на 100%

При вакцинации риск заболеть коронавирусом снижается
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что вакцина не дает 100-процентной защиты от коронавируса.
- Риск заражения остается, но значительно снижается, - сказал министр, отметив, что в случае заражения после вакцинации болезнь будет проходить легче.
Ранее Армен Бенян рассказал, почему коронавирусом стали чаще болеть молодые, а также сколько человек заразились уже после вакцинации.
Недавно в регионе установили рекорд по суточной вакцинации. Всего в Самарской области второй компонент вакцины получили порядка 426 тысяч человек.