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Здоровье2 июля 2021 21:31

Самарский глава минздрава рассказал, что вакцина не дает защиты от коронавируса на 100%

После вакцинации риск заболеть снижается, но не исключается
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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При вакцинации риск заболеть коронавирусом снижается

При вакцинации риск заболеть коронавирусом снижается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что вакцина не дает 100-процентной защиты от коронавируса.

- Риск заражения остается, но значительно снижается, - сказал министр, отметив, что в случае заражения после вакцинации болезнь будет проходить легче.

Ранее Армен Бенян рассказал, почему коронавирусом стали чаще болеть молодые, а также сколько человек заразились уже после вакцинации.

Недавно в регионе установили рекорд по суточной вакцинации. Всего в Самарской области второй компонент вакцины получили порядка 426 тысяч человек.