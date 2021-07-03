Сыну экс-депутата Халлиулова разрешили не сносить особняк у Волги

Суд вынес решение не в пользу депстроя

Арбитражный суд Самарской области отказал департаменту градостроительства города в удовлетворении иска к специализированной строительной компании "Стройлекс". Согласно открытым данным, фирма принадлежит Рамилю Халиулову, сыну экс-депутата Минахмета Халлиулова, который в свое время стал фигурантом уголовного дела, связанного с Государственной жилищной инспекцией. Департамент градостроительства с 2019 года требует через суд снести двухэтажное здание на берегу Волги, на Просеках. Дом зарегистрирован под номером 59.

В этом году разбирательство шло активно. В феврале суд назначил госэкспертизу, которая должна была определить, представляет ли здание опасность, будучи самовольно построенном на участке в 480 кв. м. Площадь спорного строения - более 500 кв. м.

Результаты экспертизы были получены и приобщены к делу 30 марта. Напомним, что департамент требовал снести здание и освободить самовольно занятый участник. Однако решением суда 29 июня было принято отказать в удовлетворении иска. Впрочем, департамент еще может оспорить это решение.