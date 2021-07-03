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Здоровье3 июля 2021 9:04

«Единая Россия» направит правительству предложения экспертов по постковидной реабилитации

Для успешного восстановления после болезни нужно специальное оборудование
Сергей ЧЕРНЫХ
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Врач из Тольятти Николай Каравашкин отмечает, что вакцинация является наиболее действенной защитой от коронавируса

Врач из Тольятти Николай Каравашкин отмечает, что вакцинация является наиболее действенной защитой от коронавируса

Партия «Единая Россия» направит в правительство страны предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации.

Ранее президент страны поручил правительству и партии разработать систему реабилитации для переболевших коронавирусом. На развитие программы реабилитации выделят порядка 100 млрд рублей.

Как рассказал заместитель главврача по инфекционным отделениям Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Каравашкин, постковидный синдром у всех развивается по-разному. «Есть счастливчики, которые вообще не чувствуют никаких последствий перенесенной инфекции, другие сталкиваются с тяжелыми осложнениями. И чтобы восстановление шло эффективно, нужна и специальная техника, и спецоборудование», - сказал Каравашкин.

Он отметил, что вакцинация сейчас является наиболее действенным способом защиты от коронавируса и последствий. «Как доктор я приложу все свои силы, чтобы армия сомневающихся людей сокращалась, и люди ставили прививки, сохраняя свое здоровье и жизнь», - сказал специалист.