«Единая Россия» направит правительству предложения экспертов по постковидной реабилитации

Врач из Тольятти Николай Каравашкин отмечает, что вакцинация является наиболее действенной защитой от коронавируса

Партия «Единая Россия» направит в правительство страны предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации.

Ранее президент страны поручил правительству и партии разработать систему реабилитации для переболевших коронавирусом. На развитие программы реабилитации выделят порядка 100 млрд рублей.

Как рассказал заместитель главврача по инфекционным отделениям Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Каравашкин, постковидный синдром у всех развивается по-разному. «Есть счастливчики, которые вообще не чувствуют никаких последствий перенесенной инфекции, другие сталкиваются с тяжелыми осложнениями. И чтобы восстановление шло эффективно, нужна и специальная техника, и спецоборудование», - сказал Каравашкин.

Он отметил, что вакцинация сейчас является наиболее действенным способом защиты от коронавируса и последствий. «Как доктор я приложу все свои силы, чтобы армия сомневающихся людей сокращалась, и люди ставили прививки, сохраняя свое здоровье и жизнь», - сказал специалист.