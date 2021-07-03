Памятную стелу, символизирующую трудовую доблесть Самары, установят в городе осенью

В основание будущего монумента заложили первый камень

В Самаре эксперты обсуждают информационное наполнение монумента, символизирующего трудовую доблесть Самары.

Осенью в Кировском районе появится стела «Город трудовой доблести» высотой 26 метров. Вокруг нее поставят 20 информационных пилонов. На центральной стеле поместят изображения легендарного штурмовика Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве.

Вопрос об информационном наполнении обсудили в самарском реготделении партии «Единая Россия». К обсуждению подключились представители Российского военно-исторического общества и министерства культуры, а также архитекторы, краеведы и общественники.

Стела появится на Аллее трудовой славы, 1 мая секретарь реготделения партии губернатор Самарской области вместе с волонтерами, депутатами и представителями крупных промышленных компаний заложил первый камень в основание будущего монумента.