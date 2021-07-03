В Самарской области легковушка с пробитым колесом врезалась в столб, пострадала пассажирка

Легковушка снесла столб в Октябрьске. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала 41-летняя женщина, сообщают в региональной полиции.

В городе Октябрьск 56-летний водитель ехал на автомобиле "Лада Калина", когда машину занесло из-за разорванного колеса. Водитель ничего не успел сделать, и "Калина" врезалась в световую опору, которая от удара обрушилась.

В результате аварии пострадала пассажирка легковушки, ее с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего и устанавливают подробности аварии.