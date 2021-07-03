В Самарской области нашли еще около 200 заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавриусом заразились еще 189 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последние дни в регионе ежедневно находят около двухсот новых заразившихся. Всего с начала пандемии в Самарской области 68 173 человека заболели коронавирусом. За прошедшие сутки выздоровели 169 человек, всего выписали 64 980 пациентов.

В регионе 12 новых смертельных случаев, всего умерли 2 316 заразившихся.

В целом по стране 24 439 новых случаев в 85-ти регионах России, всего заболели порядка 5,6 млн человек.