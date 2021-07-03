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Здоровье3 июля 2021 11:23

В Самарской области 189 новых заразившихся коронавирусом: данные на 3 июля 2021

В регионе умерли 12 заразившихся за сутки
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области нашли еще около 200 заразившихся коронавирусом

В Самарской области нашли еще около 200 заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавриусом заразились еще 189 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последние дни в регионе ежедневно находят около двухсот новых заразившихся. Всего с начала пандемии в Самарской области 68 173 человека заболели коронавирусом. За прошедшие сутки выздоровели 169 человек, всего выписали 64 980 пациентов.

В регионе 12 новых смертельных случаев, всего умерли 2 316 заразившихся.

В целом по стране 24 439 новых случаев в 85-ти регионах России, всего заболели порядка 5,6 млн человек.