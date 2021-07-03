Владимир Кухлевский покидает "Крылья Советов"

Тренер Владимир Кухлевский покидает "Крылья Советов". Об этом сообщают в самарском клубе.

Кухлевский работал в команде с 2001 года и в основном тренировал молодежную команду, которую сумел привести к медалям первенства.

В последний год Кухлевский тренировал "Крылья Советов-2". По сути, это молодежная команда, которая выступала в ПФЛ в те годы, когда основная команда вылетала из премьер-лиги.

Кроме того, Кухлевский периодически исполнял обязанности главного тренера основной команды, если случались отставки наставников по ходу сезона.