В Самаре находят больше всего заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Больше всего новых заболевших в Самаре (54), Тольятти (39) и Красноярском районе (14).

В регионе 12 новых летальных случаев. Среди них 45-летний мужчина и 48-летняя женщина. Ранее глава областного минздрава Армен Бенян рассказал, почему коронавирусом стали чаще болеть люди среднего возраста.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 68 173 человека, из которых выздоровели 64 980. Умерли 2 316 заразившихся.