В Самарской области собака напала на 6-летнего мальчика

У собаки при этом есть владелица, она живет в соседнем доме
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В Челно-Вершинском районе на маленького мальчика напала собака, шестилетний ребенок оказался в больнице.
- Пациент поступил вечером 30 июня, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники. – У него были укушенные раны спины, ему оказана вся необходимая помощь.
По данным собственных источников «КП-Самара» из-за этого ЧП в селе вот-вот начнутся настоящие соседские войны. Все дело в том, что у собаки есть хозяйка. Женщина живет в доме, который расположен рядом с местом проживания пострадавшего.
Родители мальчика уже написали заявление в полицию и требуют наказать как можно строже нерадивую хозяйку животного.
- Заявление в местную дежурную часть поступило поздно вечером 30 июня, - сообщают источники. – В нем указаны все необходимые данные для того, чтобы связаться с владелицей собаки. Но процессуальное решение по факту произошедшего пока не принято.
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