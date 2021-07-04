В Самарской области собака напала на 6-летнего мальчика

У собаки при этом есть владелица, она живет в соседнем доме Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Челно-Вершинском районе на маленького мальчика напала собака, шестилетний ребенок оказался в больнице.

- Пациент поступил вечером 30 июня, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники. – У него были укушенные раны спины, ему оказана вся необходимая помощь.

По данным собственных источников «КП-Самара» из-за этого ЧП в селе вот-вот начнутся настоящие соседские войны. Все дело в том, что у собаки есть хозяйка. Женщина живет в доме, который расположен рядом с местом проживания пострадавшего.

Родители мальчика уже написали заявление в полицию и требуют наказать как можно строже нерадивую хозяйку животного.

- Заявление в местную дежурную часть поступило поздно вечером 30 июня, - сообщают источники. – В нем указаны все необходимые данные для того, чтобы связаться с владелицей собаки. Но процессуальное решение по факту произошедшего пока не принято.

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